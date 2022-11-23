В Москве стартовало серийное производство автомобилей «Москвич»

Московский автомобильный завод «Москвич» возобновил работу и начал серийное производство кроссовера «Москвич 3». Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба завода в Telegram.

В запуске производства принимали участие мэр Москвы Сергей Собянин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Производство будет запускаться в три этапа. На первом будет осуществляться крупноузловая сборка автомобилей «Москвич 3» и электромобилей с постепенным повышением доли локализации.

На втором этапе с 2023 года будет параллельно начата мелкоузловая сборка. Уровень локализации вырастет за счет привлечения более широкого пула российских поставщиков автокомпонентов.

На третьем этапе будет начато производство собственного электромобиля из важнейших российских компонентов на универсальной платформе.

16 ноября Росстандарт выдал одобрение на два типа автомобилей, которые будут собирать на автозаводе «Москвич»: «Москвич 3» и «Москвич 3е».

«Москвич 3» будут выпускать в модификациях с бензиновыми моторами — атмосферным и наддувным. «Москвич 3е» будет оснащаться электромотором SY Power TZ200XSIEM1

До этого, 31 октября, гендиректор завода «Москвич» Дмитрий Пронин сообщил, что в планах предприятия собрать в 2022 году около 600 автомобилей, часть из которых будет иметь электрическую начинку. В 2023 году предприятие должно произвести 50 тыс. автомобилей, из которых 10 тыс. будут электрическими, а в 2024 году по плану «Москвич» должен выйти на уровень в 100 тыс. автомобилей, из которых не менее 20 тыс. будут электрическими.

4 октября завод «Москвич» приступил к формированию собственной дилерской сети, которая будет насчитывать 23 центра от Санкт-Петербурга до Красноярска.