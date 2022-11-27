Стартовый двигатель: как начать новую жизнь

Каждый день Натальи Филюшко расписан по минутам — бадминтон, бассейн, настольный теннис, вокал, тренировки, соревнования. Это непрерывный марафон увлечений не мешает ей быть хорошей хозяйкой и заботливой матерью. Но в таком режиме она существовала не всегда. Как тяжелая болезнь подтолкнула Наталью к лучшей жизни — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Светлана Тарасова
После участия в фестивале «Пара-Крым» в 2017 году она увлеклась пауэрлифтингом, в 2018 году заняла второе и третье места в чемпионате Европы по русскому жиму, а сейчас готовится принять участие во Всемирном парамузыкальном фестивале в «Лужниках»
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Фото: Светлана Тарасова
Весь этот обширный набор увлечений она успешно сочетает с работой, ведением хозяйства и заботой о дочери
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Фото: Светлана Тарасова
Когда-то Наташа, как и многие вокруг, откладывала всё на завтра, существуя в привычном графике «работа-дом-работа»
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Фото: Светлана Тарасова
После родов она сильно поправилась и решила наконец заняться собой
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Фото: Светлана Тарасова
Во время занятий в фитнес-центре она подвернула ногу
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Фото: Светлана Тарасова
Потом Наташа долго лечилась, но безрезультатно, поэтому решила поехать на обследование в Москву. Столичные врачи неожиданно поставили страшный диагноз — онкология
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Фото: Светлана Тарасова
Ногу пришлось ампутировать
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Фото: Светлана Тарасова
Сначала была паника, потом много слез, но затем она взяла себя в руки — прошла реабилитацию, научилась водить машину, нашла работу
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Фото: Светлана Тарасова
Привыкать к протезу пришлось долго, но сейчас ее походка стала совершенно естественной
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Фото: Светлана Тарасова
Теперь Наташа стала ценить каждую минуту, хочет всё пробовать, рисковать, а также мечтает помогать людям с такими же проблемами
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Фото: Светлана Тарасова
Наташа считает, что сила духа и воля к жизни способны победить любую болезнь
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Фото: Светлана Тарасова
«Жизнь одна, и проживать ее нужно с удовольствием, используя каждую возможность. Я это делаю, и сейчас я счастлива», — говорит Наташа
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