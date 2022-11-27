Стартовый двигатель: как начать новую жизнь

Каждый день Натальи Филюшко расписан по минутам — бадминтон, бассейн, настольный теннис, вокал, тренировки, соревнования. Это непрерывный марафон увлечений не мешает ей быть хорошей хозяйкой и заботливой матерью. Но в таком режиме она существовала не всегда. Как тяжелая болезнь подтолкнула Наталью к лучшей жизни — в фотогалерее «Известий»