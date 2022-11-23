Эксперты оценили заявления о резервах газа Молдавии на Украине

Молдавия может хранить свой газ в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ), технически это возможно. Однако формально молдавская сторона должна была оплатить поставленный объем газа, а потом уже закачивать в ПХГ, рассказал «Известиям» 23 ноября эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Смущает только фраза молдавских представителей о том, что эти объемы газа (в ПГХ Украины. — Ред.) «будут» оплачены. Формально они сначала должны были их оплатить, а уже потом закачивать в украинские ПХГ. Тогда бы у «Газпрома» не было бы ни к кому претензий. Сейчас, видимо, получается, что Молдавия направляла предназначенные ей объемы в украинские ПХГ, а за часть этого газа «Газпрому» не платила», — объяснил он.

Аналитик предположил, что, возможно, Молдавия и вовсе не закачивала газ в ПХГ, а просто перепродавала его самой Украине.

«Это сейчас выгодно, так как по контракту «Молдовагаза» и «Газпрома» в зимний период (четвертый и первый квартал года) стоимость газа для Молдавии определяется с привязкой к стоимости нефти на мировом рынке. По такой системе цены на газ стоимость меньше $1 тыс. за 1 тыс. куб. м, а на спотовом рынке в ЕС (Европейском союзе. — Ред.) больше $1 тыс. за 1 тыс. куб. м», — объяснил он, добавив, что, возможно, Молдавия продавала часть заказанных для себя объемов Украине.

При этом, по словам эксперта, если в контракте с «Газпромом» есть пункт о запрете реэкспорта, тогда Молдавии логично скрывать сделки с Украиной.

В то же время эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович напомнил, что контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» 2019 года предусматривает виртуальный реверс.

Говоря о дальнейших действиях российской энергетической компании, он объяснил, что в дальнейшем может рассматриваться вопрос о поставках.

«Какие могут быть действия «Газпрома»? Либо ограничивать поставки, либо не ограничивать. Сначала будут какие-то переговоры на эту тему. Я думаю, что Россия хочет как-то уменьшить поставки виртуальным образом из Молдавии на Украину, хотя действительно контракт 2019 года между «Газпромом» и «Нафтагазом» предусматривает возможность виртуального реверса», — сказал он.

Эксперт также обратил внимание на то, что ранее российская энергетическая компания «Молдавии часто прощала», а на Украине продолжает работать нефтепровод «Дружба» и газ продолжает идти.

«Так что я бы не говорил, что здесь однозначно и точно есть гарантии, что поставки через Украину прервутся», — заключил он.

Ранее в этот день сообщалось о заявлении вице-премьера Молдавии Андрея Спыну о том, что газ, «осевший» на Украине, — резервы Молдавии и будет оплачен.

Накануне в «Газпроме» зафиксировали «оседание» на Украине части газа, предназначенного для Молдавии. В компании объяснили, что объем топлива, который поступает на газоизмерительную станцию «Суджа», превышает тот, который украинская сторона затем передает в соседнюю республику. Тогда же уточнялось, что поставки российского газа в Молдавию с декабря сократятся на 56,5% от необходимого стране объема.

4 октября «Газпром» заявил, что оставляет за собой право на полное прекращение поставок газа в Молдавию в случае нарушения обязательств Кишинева по оплате.