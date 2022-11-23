СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

В Херсоне слышны взрывы. Об этом 23 ноября сообщило украинский портал «Суспільне» в Telegram-канале.

Воздушная тревога в городе объявлена не была.

Накануне СМИ также рассказывали о взрывах в Херсоне.

11 ноября в Минобороны РФ заявили, что на херсонском направлении завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра. При этом официальный представитель ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь.

Уточнялось, что свыше 30 тыс. российских военнослужащих выведены на левый берег Днепра. Также переправлено 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе подлежащей ремонту.

28 октября власти Херсонской области объявили о завершении отъезда мирного населения с правого берега Днепра. Также накануне об окончании работ по организации выезда жителей в безопасные регионы России сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Посетив Херсон, он отметил, что переправа пустая.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область вошла в состав РФ по итогам референдума.

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