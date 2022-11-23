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Электрогрузовик Wolf FC 25 сертифицировали для рынка РФ

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Фото: Китайские автомобили
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Нижегородская компания New Energy Motors, которая намерена собирать в России китайский электрогрузовик Wolf FC25, сертифицировала его для российского рынка. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) машина получила 23 ноября.

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Грузовик на электротяге оснащен одним трехфазным электродвигателем синхронного типа, который выдает 15 кВт (20 л.с.) и работает от литий-железо-фосфатной батареи емкостью 205 А/ч. Запас хода на одном заряде составляет 185 км в городском цикле.

Фургон оснащен устройством вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», электростеклоподъемниками, кондиционером, радиоприемником, электрообогревателем и камерой заднего вида.

Специалисты рассказали, что перед ОТТС в машине полностью поменяли зеркала и сиденья, а также создали еще одну версию электрокара с отдельной батареей, которая питает холодильную установку рефрижератора.

2 ноября нижегородская компания NEMO обнародовала стоимость и комплектации электрогрузовика Wolf FC25. Цена на коммерческую машину будет начинаться от 2,7 млн рублей. Wolf FC25 разработан китайской Fengchuen, отечественная компания будет закупать в Китае только шасси и станет устанавливать на них надстройки российского производства. Версия c тентованной бортовой платформой грузоподъемностью 800 кг стоит 2,7 млн рублей. Изотермические и промтоварные фургоны будут немного дороже. Их оценили в 2,85 млн и 2,96 млн рублей соответственно. Самой дорогой версией станет машина с рефрижераторной установкой. За нее придется заплатить 3,37 млн рублей.

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