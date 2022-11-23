Электрогрузовик Wolf FC 25 сертифицировали для рынка РФ

Нижегородская компания New Energy Motors, которая намерена собирать в России китайский электрогрузовик Wolf FC25, сертифицировала его для российского рынка. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) машина получила 23 ноября.

Грузовик на электротяге оснащен одним трехфазным электродвигателем синхронного типа, который выдает 15 кВт (20 л.с.) и работает от литий-железо-фосфатной батареи емкостью 205 А/ч. Запас хода на одном заряде составляет 185 км в городском цикле.

Фургон оснащен устройством вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», электростеклоподъемниками, кондиционером, радиоприемником, электрообогревателем и камерой заднего вида.

Специалисты рассказали, что перед ОТТС в машине полностью поменяли зеркала и сиденья, а также создали еще одну версию электрокара с отдельной батареей, которая питает холодильную установку рефрижератора.

2 ноября нижегородская компания NEMO обнародовала стоимость и комплектации электрогрузовика Wolf FC25. Цена на коммерческую машину будет начинаться от 2,7 млн рублей. Wolf FC25 разработан китайской Fengchuen, отечественная компания будет закупать в Китае только шасси и станет устанавливать на них надстройки российского производства. Версия c тентованной бортовой платформой грузоподъемностью 800 кг стоит 2,7 млн рублей. Изотермические и промтоварные фургоны будут немного дороже. Их оценили в 2,85 млн и 2,96 млн рублей соответственно. Самой дорогой версией станет машина с рефрижераторной установкой. За нее придется заплатить 3,37 млн рублей.