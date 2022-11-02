Стали известны цены на электрогрузовик Wolf FC25
Нижегородская компания NEMO обнародовала стоимость и комплектации электрогрузовика Wolf FC25. Цена на коммерческую машину начинается от 2,7 млн рублей, об этом сообщило 2 ноября издание «Китайские автомобили».
Компактный электрогрузовик Wolf FC25 c тентованной бортовой платформой грузоподъемностью 800 кг стоит 2,7 млн рублей. Версии с изотермическим и промтоварным фургонами будут немного дороже. Их оценили в 2,85 млн и 2,96 млн рублей соответственно.
Самой дорогой версией оказалась конфигурация с рефрижератором. За нее придется заплатить 3,37 млн рублей.
В стандартное оснащение электрогрузовика Wolf FC25 входят кондиционер, руль с электроусилителем, электростеклоподъемники, экран с камерой заднего вида, антиблокировочная система тормозов, USB-порт и центральный замок.
Дополнительно компания будет предлагать установку на машину телематического оборудования, которое будет следить за техническими параметрами электромобиля.
Wolf FC25 разработан китайской компании Fengchuen. Нижегородская фирма New Energy Motors (NEMO) закупает в Китае только шасси, устанавливая на них надстройки российского производства. Согласно Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), компактный грузовик длиной чуть менее 4000 мм оборудован литий-железо-фосфатной батареей с подогревом. Емкость аккумулятора составляет 29,5 кВт⋅ч, а запас хода около 200 км.
1 ноября стало известно, что Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) приступил к серийному производству универсального электрокара для нужд жилищно-коммунального хозяйства. Электрогрузовик оснащен электромотором мощностью 8,6 л.с. и батареями емкостью от 280 до 360 А·ч в зависимости от модификации. Максимальная скорость достигает 16 км/ч, номинальная грузоподъемность — 3000 кг. Новинку разработали в инженерном центре «ИжСпецТех», который работает при Ижевском государственном техническом университете им. М.Т. Калашникова.