Сенатор Алексей Пушков 22 ноября прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, который сказал, что лучшие времена Европы прошли.

По словам сенатора, если слова Шольца являются правдой и упадок экономики Европы происходит из-за подъема Юго-Восточной Азии во главе с Китаем, то европейские страны ждет крах.

«Если Шольц прав и Европа начинает «падать», то это означает, что ее падение как центра экономической и политической мощи исторически необратимо», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что разрыв энергетических связей с Россией окажет сильное влияние на перспективы Европы, вне зависимости от заявлений лидеров европейских стран в данный момент.

Ранее в этот день Шольц заявил в своей речи к открытию проходящего в Берлине саммита, что конфликт на Украине не стал первопричиной конца роста экономики Европы. По его словам, в последние 30 лет в регионе наблюдались одновременно стабильный рост, низкая инфляция и высокие показатели занятости, что было исключительным явлением для экономики.

В октябре президент России Владимир Путин подчеркнул, что к энергокризису в Европе привела ошибочная политика Запада в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России. Решение о рестрикциях они приняли в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса.

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