Реклама
Прямой эфир
Мир
В США уличили Запад в желании помешать Украине вести переговоры с РФ
Армия
Российский истребитель Су-35С уничтожил самолет ВСУ
Мир
Сенатор Пушков ответил на слова Шольца о лучших временах Европы
Мир
Посол РФ опроверг ведение неформальных переговоров о мире с Украиной
Экономика
Россияне экономили на подготовке к Новому году в ноябре
Спорт
Сборная Франции победила Австралию на ЧМ-2022 по футболу со счетом 4:1
Происшествия
Один человек погиб и один пострадал при пожаре на западе Москвы
Экономика
Аэропорт Оренбурга выставил на продажу чешские самолеты L-410
Общество
Пасечник рассказал о разминировании территории ЛНР
Мир
Президент Болгарии призвал к мирному решению конфликта на Украине
Мир
Илон Маск обвинил AP в публикации фейков о ЧП с ракетами в Польше
Мир
Le Monde сообщила об истощении запасов оружия на Западе из-за Украины

Сенатор Пушков ответил на слова Шольца о лучших временах Европы

Сенатор Алексей Пушков: канцлер Германии Шольц предрек падение политической мощи Европы
0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сенатор Алексей Пушков 22 ноября прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, который сказал, что лучшие времена Европы прошли.

Неприбыльная история: США и Европе предрекли новую торговую войну
Торговые дуэли добьют промышленность ЕС, считают в СМИ

По словам сенатора, если слова Шольца являются правдой и упадок экономики Европы происходит из-за подъема Юго-Восточной Азии во главе с Китаем, то европейские страны ждет крах.

«Если Шольц прав и Европа начинает «падать», то это означает, что ее падение как центра экономической и политической мощи исторически необратимо», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что разрыв энергетических связей с Россией окажет сильное влияние на перспективы Европы, вне зависимости от заявлений лидеров европейских стран в данный момент.

Ранее в этот день Шольц заявил в своей речи к открытию проходящего в Берлине саммита, что конфликт на Украине не стал первопричиной конца роста экономики Европы. По его словам, в последние 30 лет в регионе наблюдались одновременно стабильный рост, низкая инфляция и высокие показатели занятости, что было исключительным явлением для экономики.

В октябре президент России Владимир Путин подчеркнул, что к энергокризису в Европе привела ошибочная политика Запада в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России. Решение о рестрикциях они приняли в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022