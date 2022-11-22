В сыктывкарском поселке сгорело кафе

В сыктывкарском поселке Краснозатонский сгорело кафе. Об этом во вторник, 22 ноября, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел в этот же день в 05:47 на улице Краснозатонская. На момент прибытия пожарных огнем была охвачена кровля строения.

«В 06:31 специалисты объявили о локализации пожара, а в 07:04 открытое горение было полностью ликвидировано», — говорится в материале.

Пожар тушили 34 спасателя, также были задействованы девять единиц техники.

Пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас дознаватели Госпожнадзора выясняют причины произошедшего.

Ранее в этот день крупный пожар произошел в селе Медяково Новосибирской области. Площадь горения на ферме составила 1,5 тыс. кв. м. Погиб мужчина, также в пожаре сгорели 59 животных.