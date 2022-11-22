Мужчина и 59 животных погибли в крупном пожаре на новосибирской ферме

В Новосибирской области в результате крупного пожара на ферме погибли мужчина и 59 животных. Об этом начальник регионального ГУ МЧС России Виктор Орлов сообщил на оперативном совещании в правительстве 21 ноября.

Пожар произошел в селе Медяково в Купинском районе. Загорелась ферма на улице Молодежной, площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м.

В огне погибли 58-летний мужчина и 59 животных, пишет altapress.ru. Причину и обстоятельства пожара устанавливает следственно-оперативная группа.

По данным спасательного ведомства, в период с 14 по 20 ноября на территории Новосибирской области произошло 74 пожара. Погибли шестеро человек, еще трое пострадали. Причиной трех смертельных случаев стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Поздно вечером 18 ноября пожар произошел на ферме в селе Артын Омской области. В результате погибли 29-летний и 43-летний мужчины, которые работали на ферме сторожами.