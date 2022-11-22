Испания выдала россиянам в три раза больше виз вопреки санкциям

Россияне всё чаще ездят в Испанию, несмотря на ограничения, введенные ЕС на полеты из России. Согласно статистике МИД Испании, количество краткосрочных шенгенских виз гражданам России, выданных в этом году, утроилось, однако представитель министерства отказался комментировать причины увеличения. Общее количество выданных виз всё еще ниже доковидного периода, сообщает телеканал «Известия». Страны ЕС приостановили действие соглашения об упрощении визового режима с Россией в сентябре.

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