Спилберг получит почетного «Золотого медведя» Берлинале за вклад в кинематограф

Американский режиссер Стивен Спилберг получит почетную награду — «Золотого медведя» 73-го Берлинского международного кинофестиваля. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что режиссер будет награжден «за дело всей его жизни». В рамках церемонии его последняя работа — автобиографический фильм «Фабельманы» — будет показана на Берлинале.

Как подчеркнули организаторы кинофестиваля, Спилберг не только влюбил в себя поколения зрителей по всему миру, но и нашел новые смыслы для кино.

«Если Берлинале-2023 означает новое начало, то мы не могли бы найти лучшего начала, чем то, которое предлагает великая работа Спилберга», — говорится в пресс-релизе.

73-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля, отмечает «Газета.Ru».

11 сентября в Сети опубликовали трейлер автобиографического фильма «Фабельманы». Сюжет кинокартины построен вокруг мальчика по имени Сэмми, который мечтает снимать кино, однако у его родителей на его будущее другие планы.

В кинокартине Спилберг демонстрирует процесс создания своего самого первого фильма, вдохновение и моменты жизни, оказавшие на него влияние.

В съемках приняли участие Мишель Уильямс, Пол Дано, Сет Роген, Дженни Берлин и другие. Сценаристами выступили Стивен Спилберг и драматург Тони Кушнер. Кроме того, в «Фабельманах» Спилберг впервые работал вместе с Дэвидом Линчем.

Мировая премьера намечена на 23 ноября 2022 года.