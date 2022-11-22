Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин и Алиев обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики
Мир
В США не стали считать перезагрузкой встречу Байдена и Си Цзиньпина на G20
Туризм
Чехия запретила аэропортный транзит без виз для граждан РФ
Культура
Спилберг получит почетного «Золотого медведя» Берлинале за вклад в кинематограф
Экономика
Эксперт назвал неподъемной для «Молдовагаза» сумму долга перед «Газпромом»
Мир
Журналист Bild получил предупреждение за радужную ленту на ЧМ в Катаре
Мир
Сенаторы США попросили Белый дом передать Киеву ударные беспилотники
Пресс-релизы
Олеся Носова заняла пост гендиректора и главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда»
Мир
ЕК предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт·ч
Мир
США предоставили Украине $4,5 млрд в качестве прямой бюджетной поддержки
Спорт
Сборные Дании и Туниса сыграли вничью на ЧМ-2022 по футболу
Спорт
Месси оценил поражение Аргентины на старте ЧМ фразой «нам нет оправданий»

Спилберг получит почетного «Золотого медведя» Берлинале за вклад в кинематограф

0
Фото: TASS/Zuma/Billy Bennight
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский режиссер Стивен Спилберг получит почетную награду — «Золотого медведя» 73-го Берлинского международного кинофестиваля. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили организаторы мероприятия.

Спасти рядовую музыку: Спилберг снял клип, Билли Айлиш взяла гитару
Главные музыкальные новинки недели

Отмечается, что режиссер будет награжден «за дело всей его жизни». В рамках церемонии его последняя работа — автобиографический фильм «Фабельманы» — будет показана на Берлинале.

Как подчеркнули организаторы кинофестиваля, Спилберг не только влюбил в себя поколения зрителей по всему миру, но и нашел новые смыслы для кино.

«Если Берлинале-2023 означает новое начало, то мы не могли бы найти лучшего начала, чем то, которое предлагает великая работа Спилберга», — говорится в пресс-релизе.

73-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля, отмечает «Газета.Ru».

11 сентября в Сети опубликовали трейлер автобиографического фильма «Фабельманы». Сюжет кинокартины построен вокруг мальчика по имени Сэмми, который мечтает снимать кино, однако у его родителей на его будущее другие планы.

В кинокартине Спилберг демонстрирует процесс создания своего самого первого фильма, вдохновение и моменты жизни, оказавшие на него влияние.

В съемках приняли участие Мишель Уильямс, Пол Дано, Сет Роген, Дженни Берлин и другие. Сценаристами выступили Стивен Спилберг и драматург Тони Кушнер. Кроме того, в «Фабельманах» Спилберг впервые работал вместе с Дэвидом Линчем.

Мировая премьера намечена на 23 ноября 2022 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022