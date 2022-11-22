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Чехия запретила аэропортный транзит без виз для граждан РФ

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Чехия запретила аэропортный транзит без виз для граждан России. Об этом сообщается на сайте чешского посольства во вторник, 22 ноября.

Теперь для транзитного проезда через чешские аэропорты россиянам нужно будет оформлять специальную аэропортовую транзитную визу.

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«Консульский отдел Посольства Чешской Республики информирует граждан РФ о том, что с 21 ноября 2022 г. вступают в силу изменения в Постановление №428/2010 Сб., касающиеся иностранцев, которые могут находиться в транзитной зоне международного аэропорта на территории Чехии только на основании аэропортовой транзитной визы. С указанной даты эта обязанность вводится и для граждан РФ», — говорится в сообщении.

Чехия с 25 октября запретила въезд в страну россиян с туристическими шенгенскими визами. Решение было принято на заседании правительства страны.

Ранее, 20 октября, сообщалось, что страны Шенгена резко сократили сроки действия мультивиз для россиян. Отмечалось, что в среднем мультивизы начали выдавать на срок от полугода до года, что значительно меньше, чем до 2020 года, когда, к примеру, во Францию можно было без особых усилий получить шенген на пять лет, а в Испанию, Италию и Грецию — на два-три года. Отмечалось, что официально уже перестали выдавать визы путешественникам из России Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия, Нидерланды.

12 сентября прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Европейским союзом, подписанное 15 годами ранее. Теперь для оформления въездных документов в ЕС гражданам России потребуется заплатить €80 вместо €35. Кроме того, максимальный срок рассмотрения заявлений на визы будет продлен до 45 дней, а список необходимых документов расширен.

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