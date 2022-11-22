Эксперт назвал неподъемной для «Молдовагаза» сумму долга перед «Газпромом»

Сумма долга «Молдовагаза» перед российским «Газпромом» неподъемная для молдавской энергетической компании, рассказал «Известиям» 22 ноября член экспертного совета, руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев.

Как он отметил, размер аудированного долга «Молдовагаза» ($590,8 млн) существенно уменьшился по сравнению с предварительной оценкой ($709 млн). Есть вероятность, что «Газпром» не согласится с оценкой аудиторов и конфликт, таким образом, вернется к начальной точке, добавил эксперт.

«В любом случае что $600 млн, что $700 млн для «Молдовагаза» сумма совершенно неподъемная. За весь 2021 год консолидированная прибыль предприятия составила 11,1 млн леев, то есть $0,58 млн», — уточнил он.

При этом, отвечая на вопрос о возможности взыскания с «Молдовагаза», эксперт рассказал, что пессимистически оценивает перспективы судебного взыскания накопившегося с 1999 года долга.

«То есть добиться судебного решения, безусловно, можно, тем более что сам «Молдовагаз» факт наличия задолженности признает. А вот исполнить его будет затруднительно. В «Газпроме» это тоже понимают — не зря же там говорят не о возможности ареста имущества должника, а о возможности расторжения контракта на поставку газа», — сказал Коптев.

Он напомнил, что объем поставок топлива уже уменьшился с 8 млрд до 5,7 млн куб. м в сутки, при этом в «Газпроме» это объясняют отказом Украины принимать газ через газораспределительную станцию «Сохрановка».

«При этом «Молдовагаз» продолжает накапливать долги. В отчете счетной палаты отмечено, что $37,3 млн — это текущий долг, образовавшийся в декабре прошлого года. Результатов 2022 года пока нет, но, поскольку радикального улучшения условий операционной деятельности «Молдовагаза» не наблюдается, можно ожидать, что эта сумма увеличится», — заключил он.

Накануне счетная палата Молдавии опубликовала результаты аудиторских процедур, согласно которым задолженность «Молдовагаз» составила $590,8 млн. Сообщалось, что значительную часть составляет задолженность за период с 2011 по 2015 год ( $394,1 млн). Еще $144,8 млн долга образовались с 1990 по 2007 год, $37,3 млн — в декабре 2021 года, $14 млн — в первой половине 1999 года, до начала работы «Молдовагаза».

В середине ноября председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил об отсутствии причин для расторжения контракта с «Газпромом».

22 ноября в российской энергетической компании рассказали, что наблюдается оседание на Украине российского газа, предназначенного для молдавских потребителей. Тогда же сообщалось, что днем ранее «Молдовагаз» в соответствии с контрактом оплатил часть поставок за ноябрь. При этом объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого была нарушена оплата поставок в ноябре, составляла 24,945 млн куб. м. Суммарный накопленный объем оседания на украинской территории назывался на уровне 52,52 млн куб. м газа.