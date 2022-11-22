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Эксперт назвал неподъемной для «Молдовагаза» сумму долга перед «Газпромом»
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Эксперт назвал неподъемной для «Молдовагаза» сумму долга перед «Газпромом»

Эксперт Коптев: долг в $600 млн — совершенно неподъемная сумма для «Молдовагаза»
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Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU
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Сумма долга «Молдовагаза» перед российским «Газпромом» неподъемная для молдавской энергетической компании, рассказал «Известиям» 22 ноября член экспертного совета, руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев.

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Как он отметил, размер аудированного долга «Молдовагаза» ($590,8 млн) существенно уменьшился по сравнению с предварительной оценкой ($709 млн). Есть вероятность, что «Газпром» не согласится с оценкой аудиторов и конфликт, таким образом, вернется к начальной точке, добавил эксперт.

«В любом случае что $600 млн, что $700 млн для «Молдовагаза» сумма совершенно неподъемная. За весь 2021 год консолидированная прибыль предприятия составила 11,1 млн леев, то есть $0,58 млн», — уточнил он.

При этом, отвечая на вопрос о возможности взыскания с «Молдовагаза», эксперт рассказал, что пессимистически оценивает перспективы судебного взыскания накопившегося с 1999 года долга.

«То есть добиться судебного решения, безусловно, можно, тем более что сам «Молдовагаз» факт наличия задолженности признает. А вот исполнить его будет затруднительно. В «Газпроме» это тоже понимают — не зря же там говорят не о возможности ареста имущества должника, а о возможности расторжения контракта на поставку газа», — сказал Коптев.

Он напомнил, что объем поставок топлива уже уменьшился с 8 млрд до 5,7 млн куб. м в сутки, при этом в «Газпроме» это объясняют отказом Украины принимать газ через газораспределительную станцию «Сохрановка».

«При этом «Молдовагаз» продолжает накапливать долги. В отчете счетной палаты отмечено, что $37,3 млн — это текущий долг, образовавшийся в декабре прошлого года. Результатов 2022 года пока нет, но, поскольку радикального улучшения условий операционной деятельности «Молдовагаза» не наблюдается, можно ожидать, что эта сумма увеличится», — заключил он.

Накануне счетная палата Молдавии опубликовала результаты аудиторских процедур, согласно которым задолженность «Молдовагаз» составила $590,8 млн. Сообщалось, что значительную часть составляет задолженность за период с 2011 по 2015 год ( $394,1 млн). Еще $144,8 млн долга образовались с 1990 по 2007 год, $37,3 млн — в декабре 2021 года, $14 млн — в первой половине 1999 года, до начала работы «Молдовагаза».

В середине ноября председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил об отсутствии причин для расторжения контракта с «Газпромом».

22 ноября в российской энергетической компании рассказали, что наблюдается оседание на Украине российского газа, предназначенного для молдавских потребителей. Тогда же сообщалось, что днем ранее «Молдовагаз» в соответствии с контрактом оплатил часть поставок за ноябрь. При этом объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого была нарушена оплата поставок в ноябре, составляла 24,945 млн куб. м. Суммарный накопленный объем оседания на украинской территории назывался на уровне 52,52 млн куб. м газа.

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