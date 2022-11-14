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«Молдовагаз» заявил об отсутствии причин для расторжения контракта с «Газпром»

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Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU
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Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан указал на отсутствие причин для расторжения контракта с российской компанией «Газпром». Об этом он написал 14 ноября в своем Telegram-канале.

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Ранее в понедельник депутат, глава молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрий Алайба написал на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), что Молдавия с 2023 года «попрощается с «Газпромом» благодаря другим поставщикам.

Чебан отметил в свою очередь, что действующий между компаниями контракт на поставку природного газа рассчитан на пять лет.

«Его расторжение может быть обусловлено лишь заранее предусмотренными нормами, и в соответствии с определенными процедурами. По правилам энергетического рынка республики, поставщики и потребители вправе менять основного поставщика, если его условия привлекательнее условий поставки «Газпрома», — пояснил он.

В начале ноября президент Молдавии Майя Санду сообщила, что республика рискует остаться без газа и электроэнергии. Она подчеркнула, что «Газпром» вдвое сократил объем газа. «Газпром» в свою очередь отмечал, что оставляет за собой право на полное прекращение поставок газа в Молдавию в случае нарушения обязательства по оплате голубого топлива.

25 октября в Молдавии объявили о введении режима экономии электроэнергии. Администраторы общественных объектов теперь должны сократить внутреннее освещение зданий не менее чем на 30%, отключить витрины и любое другое декоративное освещение, а также приостановить работу почти всех эскалаторов с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

В Молдавии с сентября не утихают протесты из-за роста цен на энергоресурсы и инфляции. Протестующие требуют отставки действующего правительства.

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