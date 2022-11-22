Путин рассказал о своем последнем разговоре с Фиделем Кастро

Президент России Владимир Путин 22 ноября рассказал о своем последнем разговоре с лидером кубинской революции Фиделем Кастро, который состоялся в июле 2014 года.

Кастро, по словам Путина, говорил о вещах, созвучных времени становления многополярного мироустройства.

«О том, что независимостью и достоинством не торгуют. О том, что каждый народ имеет право на свободное развитие», — отметил Путин.

В ходе того разговора Кастро заявил, что в справедливом мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму, добавил российский лидер.

Путин также назвал Кастро легендарной личностью и одним из ярких и харизматичных лидеров прошлого века.

Ранее в этот же день Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес открыли памятник Кастро в Москве на одноименной площади в районе Сокол.

Фидель Кастро — кубинский революционер, коммунист и политический деятель. Он руководил Кубой с 1959 по 2008 год. Умер Кастро в 2016 году в возрасте 90 лет.