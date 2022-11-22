Цены на газ в Европе превысили $1280 за 1 тыс. куб. м

Цены на газ в Европе резко ускорили темпы роста, до 4%, превысив показатель в $1280 за 1 тыс. куб. м, но спустя несколько минут отыграли скачок. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE по состоянию на 22 ноября.

В то же время декабрьские фьючерсы по индексу TTF торгуются у отметки $1255,6 за 1 тыс. куб. м.

Между тем «Газпром» сообщил об оседании на Украине российского газа, предназначенного для поставки в Молдавию. В компании предупредили, что в случае сохранения транзитного дисбаланса через Украину для молдавских потребителей подача газа будет сокращена с 28 ноября.

Также в «Газпроме» отметили, что европейские страны дестабилизировали мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) и снизили мировую энергетическую безопасность. Там пояснили, что в 2022 году из-за значительной разницы в европейской и азиатской ценах ряд поставщиков нарушал обязательства по долгосрочным поставкам и перенаправлял танкеры с СПГ в Европу, что спровоцировало кризис в некоторых странах Азиатско-Тихоокенаского региона.

Ранее, 21 ноября, сообщалось, что Европа начала экономить газ из хранилищ на фоне возвращения холодной погоды, напоминает «Газета.Ru».