В «Газпроме» указали на дестабилизацию мирового рынка СПГ западными странами

Европейские страны дестабилизировали мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) и снизили мировую энергетическую безопасность. Об этом заявили в Совете директоров «Газпрома» во вторник, 22 ноября. Заявление было опубликовано в Telegram-канале компании.

Там указали, что в 2022 году из-за значительной разницы в европейской и азиатской ценах ряд поставщиков нарушал обязательства по долгосрочным поставкам и перенаправляли танкеры с СПГ в Европу, что спровоцировало кризис в некоторых странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Отмечается также негативная роль США в данной отрасли.

«В текущем году, несмотря не благоприятные экономические для США условия, там не смогли быстро увеличить добычу сланцевого газа. Более того, за последние пять лет в стране не была начата разработка ни одного нового месторождения сланцевого газа», — говорится в сообщении «Газпрома».

Уточняется, что в других странах мира в долгосрочной перспективе увеличение добычи сланцевого газа в значимых объемах также не ожидается, а добываемые объемы не способны оказать влияния на глобальный газовый рынок.

Ранее в этот же день аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Юшков отверг возможность преодоления ЕС энергокризиса с помощью СПГ-терминалов. Он отметил, что на данный момент Евросоюз пытается развивать СПГ-инфраструктуру, чтобы разрешить энергокризис, но, по словам эксперта, на самом деле это кризис дефицита — газа в мире в принципе мало и дополнительных объемов ни у кого нет. В ближайшие годы проблема дефицита ресурсов не решится.

Двумя днями ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что европейские компании начали вести переговоры с производителями СПГ о приобретении газа на последующие годы. Отмечалось, что обеспечить поставки газа на следующую зиму для европейских стран станет труднее, так как большая часть поставок из России прекращена, а глобальная конкуренция за ограниченные поставки СПГ растет. Также указывалось, что европейские компании обеспокоены из-за энергетической безопасности, потому что не хотят подписывать долгосрочные контракты.

Комментируя эту новость, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович отмечал, что европейские компании, которые ищут новых поставщиков СПГ, понимают, что оказываются заложниками европейского политического курса на экономическую войну с Россией.

Европейские страны столкнулись с ростом цен на газ и электричество, в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля.

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