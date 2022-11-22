В России продлили программу льготного автокредитования

Программа льготного автокредитования в России продлена на следующий год. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«В настоящее время подать заявление о предоставлении субсидии можно до 20 декабря. Срок выдачи банками льготных кредитов продлен, соответственно, до 19 декабря 2022 года. После этого программа будет возобновлена кредитными организациями 1 января 2023 года», — сообщили в министерстве.

Также в ведомстве добавили, что на начало ноября по программе было продано свыше 34 тыс. автомобилей.

В середине ноября стало известно, что в Кремле поддержали идею распространить льготное автокредитование на военнослужащих, включая мобилизованных граждан и их семьи. С такой инициативой к президенту России Владимиру Путину обратился глава министерства Денис Мантуров.

Ранее, в середине июля, сообщалось, что Минпромторг возобновил программы льготного автокредитования и лизинга с общим бюджетом 20,7 млрд рублей. По условиям программы, субсидируемая из бюджета скидка на машину составит до 20% ее стоимости, для Дальнего Востока — до 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части страны.

До этого, 21 июня, в исследовании банка «Синара» выяснилось, что каждый десятый россиянин собирается взять автокредит в 2022 году. Оформить потребительский кредит при этом планируют 12% граждан страны.