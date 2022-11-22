Карта спецоперации на Украине 22 ноября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 22 ноября можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, 21 ноября ВСУ выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по зоне Запорожской АЭС. За минувшие сутки ВС РФ уничтожили более 120 украинских военных на Донецком направлении, также российские войска сорвали попытку атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожено до 40 украинских военных, а потери ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки составили более 50 военных убитыми и ранеными.

Кроме того, ВС РФ подавили в Харьковской области батарею артиллерийских систем М777 производства США.