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Собчак назвала фейком сообщения об увольнении Суханова

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Ксения Собчак опровергла, что уволила фигуранта дела о вымогательстве Кирилла Суханова с должности коммерческого директора компании «Oсторожно Media». Об этом она сообщила 22 ноября в своем Telegram-канале.

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«Это очередная ложь. Кирилл остается нашим важным сотрудником и вернется на свою работу. Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды, все изменения в структуре холдинга носят технический характер, чтобы они могли продолжить свою деятельность», — сообщила Собчак.

Она также отметила, что продолжает делать «всё возможное для освобождения своих коллег».

О том, что Собчак уволила с этой должности Суханова, писали ранее во вторник СМИ со ссылкой на источник из окружения телеведущей.

21 ноября Московский городской суд признал законным арест Суханова. Тогда же суд признал законным арест и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского, который проходит с Сухановым по одному делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

26 октября Романовского и Суханова арестовали до 24 декабря. Им грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, они хотели получить от Чемезова крупную сумму за удаление постов с некоторыми сведениями в Telegram-канале «Тушите свет».

На фоне произошедшего инцидента Собчак 17 ноября в своем Telegram-канале извинилась перед главой «Ростеха». Она отметила, что искренне сожалеет о том, что действия ее коллег нанесли вред Чемезову.

Изначально сообщалось, что Собчак проходит по этому делу подозреваемой. Сейчас утверждается, что она имеет статус свидетеля.

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