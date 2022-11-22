Собчак уволила задержанного по делу о вымогательстве Суханова

Кирилла Суханова, задержанного по делу о вымогательстве, сняли с занимаемой им должности коммерческого директора в компании Ксении Собчак «Oсторожно Media». Об этом сообщил 22 ноября источник из окружения телеведущей.

«Он уволен 2 ноября», — передает сообщение источника «РИА Новости».

Также отмечается, что Суханова сняли и с поста генерального директора рекламного агентства «КС 2».

Накануне Московский городской суд признал законным арест Суханова. Тогда же суд признал законным арест и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского, который проходит с Сухановым по одному делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

По версии следствия, они хотели получить от него крупную сумму за удаление постов с некоторыми сведениями в Telegram-канале «Тушите свет».

26 октября Романовского и Суханова арестовали до 24 декабря. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

На фоне произошедшего инцидента Собчак 17 ноября в своем Telegram-канале извинилась перед главой «Ростеха». Она отметила, что искренне сожалеет о том, что действия ее коллег нанесли вред Чемезову.