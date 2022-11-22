Мобилизованные операторы БПЛА отработали использование дронов в зоне СВО

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из числа мобилизованных граждан, прибывших в тыловую зону проведения специальной операции, проходят боевую подготовку в интенсивном режиме. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

«Всё нормально, учимся. Тут, конечно, всё по-серьезному. Подготовка есть. Стреляем ходим, медицина есть», — поделился мобилизованный, оператор БПЛА Николай.

Как отметил корреспондент, помимо стрелковой и огневой подготовки военнослужащие осваивают новые военные специальности. Мобилизованные изучают технику пилотирования и применения БПЛА квадрокоптерного типа в условиях, максимально приближенных к боевым.

«Обучение коптеру идет у кого-то неделю — меньшее, у кого-то побольше», — уточнил инструктор расчетов БПЛА с позывным «Кастет».

Также инструктор пояснил, что мобилизованные сначала проходят теорию, а затем переходят к практике.

Военнослужащие отрабатывают использование дронов в интересах артиллерийских, танковых подразделений и штурмовых групп. Задача расчетов — провести разведку и доразведку местности, определить и передать координаты противника для огневого поражения и проведения диверсионных операций.

После завершения подготовки и проведения боевого слаживания мобилизованные приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действиям в составе подразделений резерва и усиления.

Ранее, 16 ноября, российские подразделения Воздушно-десантных войск поразили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов «Ланцет». Удар был нанесен на николаево-криворожском направлении. На кадрах видно, как беспилотник точно прицеливается и затем наносит удар. В результате техника противника была разбита.

Накануне бойцы «Пятнашки» с помощью дронов уничтожили позиции ВСУ на авдеевском направлении. Как рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев, на авдеевском направлении сейчас дуэль беспилотников наблюдается и днем и ночью.

До этого, 12 ноября, БПЛА «Ланцет» нанесли удары по бронетехнике ВСУ в направлении Новой Каховки. Так, беспилотник уничтожил украинскую БМП, а также стоявший рядом автомобиль украинских боевиков.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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