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Дроны-камикадзе «Ланцет» уничтожили украинские БМП под Херсоном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Дроны-камикадзе «Ланцет» нанесли удары по бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Новой Каховки. В распоряжении «Известий» 12 ноября оказалось видео вылетов «Ланцетов».

На опубликованных кадрах видны успешные попадания по вражеской БМП. Также был уничтожен стоявший рядом автомобиль украинских боевиков.

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Ранее, 12 ноября, стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили более 400 украинских военнослужащих, а также несколько бронемашин и танков на территории Донецкой и Луганской народных республик.

8 ноября Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского танка при помощи «Ланцета». На кадрах видно, как российский разведывательный беспилотник обнаруживает и сопровождает украинскую бронемашину. После того как танк занял позицию, по нему был нанесен удар.

«Ланцет» является разработкой компании ZALA AERO концерна «Калашников». Беспилотник может находиться в воздухе продолжительное время и самостоятельно выискивать цель. При ее обнаружении дрон пикирует и взрывается над ней.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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