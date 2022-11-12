Дроны-камикадзе «Ланцет» уничтожили украинские БМП под Херсоном

Дроны-камикадзе «Ланцет» нанесли удары по бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Новой Каховки. В распоряжении «Известий» 12 ноября оказалось видео вылетов «Ланцетов».

На опубликованных кадрах видны успешные попадания по вражеской БМП. Также был уничтожен стоявший рядом автомобиль украинских боевиков.

Ранее, 12 ноября, стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили более 400 украинских военнослужащих, а также несколько бронемашин и танков на территории Донецкой и Луганской народных республик.

8 ноября Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского танка при помощи «Ланцета». На кадрах видно, как российский разведывательный беспилотник обнаруживает и сопровождает украинскую бронемашину. После того как танк занял позицию, по нему был нанесен удар.

«Ланцет» является разработкой компании ZALA AERO концерна «Калашников». Беспилотник может находиться в воздухе продолжительное время и самостоятельно выискивать цель. При ее обнаружении дрон пикирует и взрывается над ней.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.