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Эксперт отверг возможность преодоления ЕС энергокризиса с помощью СПГ

Эксперт отверг возможность преодоления ЕС энергокризиса с помощью СПГ-терминалов
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Фото: Global Look Press/Sina Schuldt
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С кризисом дефицита газа Евросоюзу (ЕС) не поможет справиться строительство новой энергетической инфраструктуры. Об этом «Известиям» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Юрий Юшков.

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«ЕС пытается развивать инфраструктуру, чтобы разрешить энергокризис, но на самом деле это кризис дефицита — газа в мире в принципе мало, и дополнительных объемов ни у кого нет. В ближайшие годы проблема дефицита ресурсов не решится. Новые СПГ-проекты, то есть заводы по сжижению топлива, будут введены в эксплуатацию только в 2026–2030 годах, и только тогда появятся дополнительные объемы», — подчеркнул он.

Германия, наиболее зависимая от российского газа, активно пытается диверсифицировать поставки, а также перейти на СПГ. Берлин планирует ввести в строй шесть терминалов для приема сжиженного газа. По данным Федерального министерства экономики, на терминалы для СПГ придется потратить почти в два раза больше. Вместо €3 млрд — €6,5 млрд.

Также в условиях кризиса ЕС представляет новые проекты. Например, совместный проект Испании, Португалии и Франции — трубопровод BarMar для транспортировки газа и водорода, но эксперты считают нерентабельным и его.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Трубное дело: проекты ЕС по замене газа из РФ застопорились

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