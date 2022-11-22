Эксперт отверг возможность преодоления ЕС энергокризиса с помощью СПГ

С кризисом дефицита газа Евросоюзу (ЕС) не поможет справиться строительство новой энергетической инфраструктуры. Об этом «Известиям» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Юрий Юшков.

«ЕС пытается развивать инфраструктуру, чтобы разрешить энергокризис, но на самом деле это кризис дефицита — газа в мире в принципе мало, и дополнительных объемов ни у кого нет. В ближайшие годы проблема дефицита ресурсов не решится. Новые СПГ-проекты, то есть заводы по сжижению топлива, будут введены в эксплуатацию только в 2026–2030 годах, и только тогда появятся дополнительные объемы», — подчеркнул он.

Германия, наиболее зависимая от российского газа, активно пытается диверсифицировать поставки, а также перейти на СПГ. Берлин планирует ввести в строй шесть терминалов для приема сжиженного газа. По данным Федерального министерства экономики, на терминалы для СПГ придется потратить почти в два раза больше. Вместо €3 млрд — €6,5 млрд.

Также в условиях кризиса ЕС представляет новые проекты. Например, совместный проект Испании, Португалии и Франции — трубопровод BarMar для транспортировки газа и водорода, но эксперты считают нерентабельным и его.

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