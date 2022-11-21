В Минкультуры заявили о невыдаче прокатных удостоверений фильмам с ЛГБТ-пропагандой

Фильмам, в которых содержится пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, прокатные удостоверения ранее не выдавались. Об этом 21 ноября заявила «Известиям» замминистра культуры РФ Надежда Преподобная.

По ее словам, в случае принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды Минкульт готов приступить к его реализации в заданные сроки.

«Данный закон позволит усилить контроль за такого рода контентом и не допустить его распространения. Вместе с тем хочу отметить, что подобным фильмам и ранее не выдавалось прокатное удостоверение», — отметила Преподобная.

Ранее в этот день сообщалось, что Минкультуры отзывает уже выданные прокатные удостоверения у фильмов, которые нарушают законодательно установленный запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

До этого, 27 октября, Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Им предусматривается запрет на пропаганду нетрадиционных отношений и педофилии, также нельзя распространять информацию о ЛГБТ.

В документе также предусмотрен запрет призывов к смене пола среди подростков.

Сейчас в РФ действует закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Он был принят в России в 2013 году.