Сийярто ответил послу США за критику из-за поездок в Москву

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что посол Соединенных Штатов Америки Дэвид Прессман не имеет права критиковать его за визиты в Россию, поскольку эти поездки совершаются в национальных интересах Венгрии. Такое заявление Сиятро сделал в Будапеште, отвечая на вопросы журналистов в понедельник, 21 ноября.

«Поскольку я работаю министром иностранных дел Венгрии, я могу заниматься исключительно венгерскими национальными интересами. Я понимаю, что посол США исходит из американских интересов, но я-то — из венгерских. Поэтому я думаю, что было бы правильно, если бы мы, стоя на почве взаимного уважения, не комментировали шаги друг друга. Я обычно не комментирую поездки главы МИД США и, разумеется, жду того же от посла США, чтобы он подобным образом избегал комментировать вопросы венгерской политики», — отметил Сийярто.

Министр иностранных дел добавил, что национальными интересами его страны является обеспечение энергетической безопасности на долгосрочный период времени.

«Пока не прозвучало американского предложения, как можно было бы реально выстроить эту энергобезопасность, поэтому я думаю, что не только политически, но и в отношении заслуг в этом вопросе у американского посла нет права критиковать венгерские решения, которые были приняты исходя из национальных интересов Венгрии», — сказал Сийярто.

Ранее, 13 октября, находясь в Москве на Международном форуме «Российская энергетическая неделя», глава венгерского МИДа Петер Сийярто объяснил свой визит в Россию необходимостью поддерживать контакты. Тогда он также отметил, что Венгрия заинтересована в выстраивании энергетического сотрудничества с Россией и не согласится на санкции, которые ударят по энергообеспечению страны.

10 октября Сийярто напомнил оппозиционным политикам и журналистам, критикующим его встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в ходе Генеральной Ассамблеи ООН, что в их квартирах, в отличие от домов остальных европейцев, будет тепло. Он добавил, что их встреча с Лавровым была необходима для достижения договоренностей по поставкам газа. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что российский «Газпром» поставлял Венгрии «всё, что обещал».

До этого, 23 сентября, глава МИД Венгрии указал на вред Европе от антироссийских санкций. В результате введения ограничений против России, по словам венгерского министра, в ЕС взлетела инфляция, заоблачными стали цены на энергию, сильно выросла стоимость товаров и продуктов.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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