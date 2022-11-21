Карта спецоперации на Украине 21 ноября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 21 ноября можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки ВС РФ остановили и отбросили на исходные позиции ВСУ, которые попытались контратаковать на южно-донецком направлении. Потери ВСУ на этом направлении убитыми и ранеными составили более 70 военных.

Кроме того, ВС РФ в Харьковской области поразили две установки РСЗО «Ураган» ВСУ, из которых велись обстрелы территории Белгородской области, а также сорвали попытку ВСУ атаковать на Купянском направлении, а в Херсонской области уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ при их попытке переправиться на катере на левый берег Днепра.

Средствами ПВО сбито пять БПЛА, перехвачены 11 украинских снарядов систем «Ураган» и «Ольха», поражены пункты управления украинских националистов, 54 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 124 районах.