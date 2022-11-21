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Турция перенесла операцию на севере Сирии на день раньше из-за США

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Фото: REUTERS/North Press Agency
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Турция перенесла проведение воздушной операции «Коготь и меч» на севере Сирии и Ирака из-за того, что в США расшифровали информацию о планах Анкары. В итоге операция была проведена на день раньше, сообщает в понедельник, 21 ноября, Yeni Şafak.

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Изначально операция против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) была назначена на вечер воскресенья в районах, используемых террористами в качестве баз на севере Ирака и Сирии. Она запланирована в ответ на теракт в Стамбуле, в результате которого 6 человек погибли и 81 пострадал.

«Операция была начата против целей террористов в Ираке и Сирии. Президент Реджеп Тайип Эрдоган лично проинформировал министра национальной обороны Хулуси Акара по возвращении [с саммита G20] из Индонезии о ее порядке», — говорится в материале.

Также сообщается, что Турция продемонстрировала возможность поражать цели одновременно в двух точках — на севере Сирии и Ирака.

Днем ранее турецкий телеканал TRT сообщил, что турецкие ВВС в ходе воздушной операции против Рабочей партии Курдистана нанесли удары в четырех регионах Сирии и в одном регионе Ирака.

Позже глава минобороны страны Хулуси Акар сообщил, что турецкая армия уничтожила штабы, базы и укрытия террористов в Ираке и Сирии. Прямым попаданиям подвергся и так называемый штаб террористической организации.

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три военные операции. В результате появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо. Также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

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