Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана
Армия
В ЛНР заявили от отказе ВСУ наступать в районах Соледара и Артемовска
Общество
«Аэроэкспресс» отменил 26 ноября поезда в Шереметьево и обратно
Общество
СК потребовал арестовать обвиняемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы
Общество
Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до семи человек
Происшествия
При пожаре на цветочном складе в Москве пострадало помещение МВД
Мир
В Москве «КамАЗ» насмерть сбил десятилетнюю девочку
Экономика
Тверской стал самым дорогим районом Москвы
Происшествия
Женщина погибла при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Общество
В ЛНР сообщили о назревающем бунте среди офицеров ВСУ на направлении Кременной
Мир
США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд
Мир
Актриса из сериала «Сверхъестественное» умерла в возрасте 47 лет

«Аэроэкспресс» отменил 26 ноября поезда в Шереметьево и обратно

«Аэроэкспресс»: 26 ноября поезда не будут ходить из Шереметьево и обратно
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Движение поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево и обратно отменено на 26 ноября. Об этом говорится 21 ноября в сообщении на сайте перевозчика.

Столичный экспресс: весной в Шереметьево к терминалам В и С пустят поезда
Каким будет пассажиропоток внутри аэропорта

Изменения в графике требуются для проведения работ на новой железнодорожной линии.

«Добраться в/из аэропорта Шереметьево можно на экспресс-автобусах «Аэроэкспресс» от/до станции метро «Ховрино» за 20 минут», — отметили в компании.

«После запуска новой ж/д линии Лобня – Аэропорт Шереметьево время в пути на поездах «Аэроэкспресс» до терминалов В и С сократится на 15 минут и займет 35 минут от ТПУ «Окружная» и 50 минут от Белорусского вокзала», — отметили транспортники.

18 ноября сообщалось, что снегопад не повлиял на график движения экспресс-автобусов и поездов компании «Аэроэкспресс» в столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково.

В компании отметили, что ежегодно перед зимним сезоном проводят плановую проверку автобусов, электропоездов и терминалов, в рамках которой их подготавливают к работе в условиях низких температур.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022