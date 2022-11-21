«Аэроэкспресс» отменил 26 ноября поезда в Шереметьево и обратно

Движение поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево и обратно отменено на 26 ноября. Об этом говорится 21 ноября в сообщении на сайте перевозчика.

Изменения в графике требуются для проведения работ на новой железнодорожной линии.

«Добраться в/из аэропорта Шереметьево можно на экспресс-автобусах «Аэроэкспресс» от/до станции метро «Ховрино» за 20 минут», — отметили в компании.

«После запуска новой ж/д линии Лобня – Аэропорт Шереметьево время в пути на поездах «Аэроэкспресс» до терминалов В и С сократится на 15 минут и займет 35 минут от ТПУ «Окружная» и 50 минут от Белорусского вокзала», — отметили транспортники.

18 ноября сообщалось, что снегопад не повлиял на график движения экспресс-автобусов и поездов компании «Аэроэкспресс» в столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково.

В компании отметили, что ежегодно перед зимним сезоном проводят плановую проверку автобусов, электропоездов и терминалов, в рамках которой их подготавливают к работе в условиях низких температур.