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На Украине подсчитали количество потерявших работу и уехавших из страны людей

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Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
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На Украине как минимум 5 млн человек потеряли работу, около 7 млн уехали из страны. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

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«По меньшей мере 5 млн человек потеряли работу. Из-за боевых действий страну покинули уже около 7 млн человек. Существенно вырос уровень безработицы», — приводит ее слова пресс-служба на сайте ведомства.

Бережная добавила, что в настоящее время одним из ключевых приоритетов работы правительства является стабилизация и восстановление экономики, развитие рынка труда, возвращение домой граждан и создание новых рабочих мест. По ее словам, в Польше сейчас почти 1,5 млн жителей Украины находятся по программе временной защиты.

Замминистра выразила надежду, что международные партнеры поддержат Киев в вопросе восстановления страны и возвращения граждан на родину.

Ранее, 25 октября, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что в стране безработных граждан будут привлекать к общественно-полезным работам, в том числе в интересах армии. Свириденко объяснила, что такие работы будут направлены не только на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) и другим военным формированиям страны, но и на «обеспечение общих потребностей функционирования экономики и жизнедеятельности населения».

Заведующий отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан 16 октября заявил, что украинская экономика близка к полному развалу. По его словам, деструктивные процессы начались задолго до настоящих событий и обострения российско-украинского конфликта. Отправной точкой же стала обретенная 30 лет назад независимость — именно тогда Киев начал обрывать торговые связи с Москвой.

26 октября газета The Washington Post сообщила, что в Европе ухудшается отношение к беженцам с Украины вплоть до неприязни и враждебности в ряде стран. Газета приводит мнение агента по недвижимости из Чехии Петры Выбираловой, которая утверждает, что сначала европейцы были готовы принимать украинцев у себя, но вскоре их отношение изменилось.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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