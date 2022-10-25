На Украине безработных решили привлекать к работам на помощь армии

На Украине безработных граждан будут привлекать к общественно-полезным работам, в том числе в интересах армии. Об этом 25 октября заявила министр экономики страны Юлия Свириденко.

«Украинцы, нуждающиеся в работе, смогут присоединиться к «Армии восстановления» страны. По этой программе безработных можно будет привлекать к выполнению общественно полезных работ, в которых потребность в регионах», — написала она на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Свириденко объяснила, что такие работы будут направлены не только на помощь вооруженным силам Украины (ВСУ) и другим военным формированиям страны, но и на «обеспечение общих потребностей функционирования экономики и жизнедеятельности населения».

В качестве примера таких работ она привела обустройство и укрепление блокпостов, заготовку дров для военных и населения, различные ремонтно-восстановительные работы и разгрузку гуманитарной помощи.

Отмечается, что работники будут получать минимальную зарплату по стране, которая, по заявлению министра, составляет около $183 в месяц.

Накануне Свириденко рассказывала, что уровень безработицы на Украине к концу года ожидается на уровне 30%.

Заведующий отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан 16 октября заявил, что украинская экономика близка к полному развалу. По его словам, деструктивные процессы начались задолго до настоящих событий и обострения российско-украинского конфликта. Отправной точкой же стала обретенная 30 лет назад независимость — именно тогда Киев начал обрывать торговые связи с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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