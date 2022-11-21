Тверской стал самым дорогим районом Москвы

В октябре 2022 года самые дорогие новостройки элитного и делюкс-сегмента московского рынка жилья продавались в Тверском районе. Средняя цена квадратного метра здесь достигла 2,48 млн рублей, рассказали «Известиям» аналитики «Метриум».

По данным аналитиков, в Тверском районе элитные и делюкс-новостройки в среднем продаются по 2,48 млн рублей за 1 кв. м, что на 49% выше среднего показателя по сегменту. За прошедшие четыре квартала такие квартиры и апартаменты в Тверском районе стали дороже на 41%. Год назад они обходились покупателям в среднем в 1,77 млн рублей за 1 кв. м.

Тверской район стал самым дорогим впервые за последние 12 месяцев. До октября 2022 года лидером по цене был район Якиманка, сообщили в компании.

Однако сейчас высокобюджетные новостройки Якиманки продаются за 2,42 млн рублей, что на 33% больше, чем в октябре 2021 года, когда их стоимость составляла 1,82 млн рублей, добавили эксперты.

По информации аналитиков, на третьей позиции по уровню цен на элитные и делюкс-новостройки Басманный район. Здесь квадратный метр в среднем обойдется в 2,19 млн рублей, тогда как год назад высокобюджетные квартиры и апартаменты продавались здесь в среднем по 1,14 млн рублей, сказали в компании.

«Изменение цен в разных локациях связано как с обновлением предложения, так и с ростом цен в реализуемых проектах элитного и делюкс-сегмента», — комментирует директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.