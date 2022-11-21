Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Число погибших при взрыве в жилом доме на Сахалине возросло до 10
Мир
NYT подтвердила подлинность видеозаписи с убийством российских военнопленных
Общество
Синоптик предрек аномальный холод в некоторых регионах России
Мир
Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 81,31%
Общество
Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до семи человек
Туризм
Индонезия ожидает запуска прямых рейсов в Россию к лету
Мир
В Москве «КамАЗ» насмерть сбил десятилетнюю девочку
Экономика
Тверской стал самым дорогим районом Москвы
Общество
В РФ будут строить дома с площадками для беспилотников
Мир
В США предрекли провал Вашингтону в попытках противостоять Москве и Пекину
Мир
США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд
Мир
Актриса из сериала «Сверхъестественное» умерла в возрасте 47 лет
Сюжет:

Эксперт усомнился в возможности Южной Кореи отразить ракетный удар КНДР

Эксперт Хрусталев: Южная Корея не смогла бы отразить массированный ракетный удар КНДР
0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Южная Корея не смогла бы отразить массированный ракетный удар КНДР, так как возможности Сеула даже с помощью США ограничены. Об этом заявил 21 ноября эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталёв.

Взорви, но не сейчас: когда Северная Корея проведет ядерное испытание
И как на это могут отреагировать остальные страны

По его словам, Южная Корея смогла бы отразить одиночную ракету большой дальности или небольшое число ракет малой дальности. Однако масштабный удар с разных сторон, особенно с применением ядерных зарядов, она не сможет отразить.

«Собственно, Пхеньян потому и проводит тренировки именно масштабного удара, возможного в самом начале конфликта, чтобы не дать противнику постепенно спокойно переловить пусковые установки или отбиться от небольших атак», — цитирует эксперта «РИА Новости».

Как полагает специалист, Пхеньян проводит учения, так как готовится бить по соседней стране из всех вооружений. «То есть это аналог американской доктрины «массированного возмездия» 1950-х годов», — добавил он.

Делается это для запугивания противника и для того, чтобы не довести дело до реального конфликта. При этом давление международного сообщества или новые санкции не смогут существенно повлиять на Пхеньян, добавил эксперт, так как КНДР привыкла к режиму выживания.

«Десятилетия борьбы за жизнь создали невероятно высокую по современным меркам устойчивость к внешнему давлению, санкциям, военным угрозам», — заключил он.

20 ноября министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи заявила, что сожалеет о предвзятой позиции генсека ООН Антониу Гутерриша в ситуации вокруг Корейского полуострова. По ее словам, международному сообществу нужно «громче» говорить о поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове и о важности ограничения и прекращения провокационных действий США, которые являются источником всех бедствий в регионе.

18 ноября Гутерриш осудил запуск межконтинентальной ракеты КНДР и назвал его провокацией. Он также призвал сделать все возможное для достижения мира на Корейском полуострове.

КНДР в очередной раз выпустила баллистическую межконтинентальную ракету 18 ноября, она упала в 200 км от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Политолог Юрий Светов в разговоре с «Известиями» отметил, что руководство КНДР понимает, что США стремятся уничтожить страну любой ценой, поэтому создали ядерное оружие, способное противостоять Вашингтону. Кроме того, по словам эксперта, режим Ким Чен Ына имеет поддержку среди населения.

По мнению Вашингтона, запуск ракеты нарушает резолюции Совбеза ООН и ведет к увеличению напряженности. Администрация США попросила все страны осудить действия КНДР и призвать Пхеньян сесть за стол переговоров.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022