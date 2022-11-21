Эксперт усомнился в возможности Южной Кореи отразить ракетный удар КНДР

Южная Корея не смогла бы отразить массированный ракетный удар КНДР, так как возможности Сеула даже с помощью США ограничены. Об этом заявил 21 ноября эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталёв.

По его словам, Южная Корея смогла бы отразить одиночную ракету большой дальности или небольшое число ракет малой дальности. Однако масштабный удар с разных сторон, особенно с применением ядерных зарядов, она не сможет отразить.

«Собственно, Пхеньян потому и проводит тренировки именно масштабного удара, возможного в самом начале конфликта, чтобы не дать противнику постепенно спокойно переловить пусковые установки или отбиться от небольших атак», — цитирует эксперта «РИА Новости».

Как полагает специалист, Пхеньян проводит учения, так как готовится бить по соседней стране из всех вооружений. «То есть это аналог американской доктрины «массированного возмездия» 1950-х годов», — добавил он.

Делается это для запугивания противника и для того, чтобы не довести дело до реального конфликта. При этом давление международного сообщества или новые санкции не смогут существенно повлиять на Пхеньян, добавил эксперт, так как КНДР привыкла к режиму выживания.

«Десятилетия борьбы за жизнь создали невероятно высокую по современным меркам устойчивость к внешнему давлению, санкциям, военным угрозам», — заключил он.

20 ноября министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи заявила, что сожалеет о предвзятой позиции генсека ООН Антониу Гутерриша в ситуации вокруг Корейского полуострова. По ее словам, международному сообществу нужно «громче» говорить о поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове и о важности ограничения и прекращения провокационных действий США, которые являются источником всех бедствий в регионе.

18 ноября Гутерриш осудил запуск межконтинентальной ракеты КНДР и назвал его провокацией. Он также призвал сделать все возможное для достижения мира на Корейском полуострове.

КНДР в очередной раз выпустила баллистическую межконтинентальную ракету 18 ноября, она упала в 200 км от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Политолог Юрий Светов в разговоре с «Известиями» отметил, что руководство КНДР понимает, что США стремятся уничтожить страну любой ценой, поэтому создали ядерное оружие, способное противостоять Вашингтону. Кроме того, по словам эксперта, режим Ким Чен Ына имеет поддержку среди населения.

По мнению Вашингтона, запуск ракеты нарушает резолюции Совбеза ООН и ведет к увеличению напряженности. Администрация США попросила все страны осудить действия КНДР и призвать Пхеньян сесть за стол переговоров.