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В России начали разрабатывать ГОСТ на школьную форму

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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В России начали разрабатывать полноценный национальный стандарт (ГОСТ Р) на школьную форму. Об этом в понедельник, 21 ноября, рассказали «Известиям» в Роскачестве.

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Первую редакцию ГОСТа планируют подготовить к июню 2023 года, а утвердить — к концу 2024 года. Предварительный стандарт на школьную форму (ПНСТ 450-2020 «Форма школьная. Общие технические условия») действовал в течение трех лет, его срок действия истекает в январе следующего года.

Он разрабатывался с учетом данных, которые были получены по итогам ежегодных исследований, проведенных Роскачеством совместно с Минпромторгом, начиная с 2017 года. Решение о разработке ГОСТ единогласно поддержали члены технического комитета 442 «Продукция легкой промышленности».

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, заявила, что введение стандарта, в первую очередь, позволит оградить детей от использования одежды, непригодной для длительного ежедневного ношения.

Отмечается, что при разработке стандарта будут ужесточены требования по ряду показателей, таких как гигроскопичность (способность ткани впитывать влагу) и воздухопроницаемость (способность ткани пропускать воздух). Это поможет избежать «эффект скафандра», когда даже качественные полушерстяные ткани становятся небезопасными из-за синтетической подкладки, соприкасающейся с кожей ребенка.

ГОСТ распространится на пиджаки, жакеты, сарафаны, брюки и другие элементы одежды, а также современные вещи молодежного гардероба, например, свитшоты и бомберы.

В Роскачестве подчеркнули, что дальнейшее включение стандарта в нормативные правовые акты субъектов России позволит юридически идентифицировать некачественную продукцию.

Как отметили в Российском союзе предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ), отечественная легкая промышленность способна нарастить объем выпуска и реализации тканей для школьной формы, а ее отшив может поспособствовать росту отрасли. По данным союза, емкость российского рынка школьной формы оценивается в 35 млрд рублей, а доля полностью локализованного товара не превышает 17%.

Ранее, 17 ноября, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство планирует ввести в России единую школьную форму. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму всеми фракциями

Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин выразил мнение, что идея введения единой формы в школах понятна, она необходима для обеспечения дисциплины и для того, чтобы учащиеся не демонстрировали богатство друг перед другом. Он добавил, что введение единой школьной формы в стране предполагает дополнительные затраты для семей, в том числе с низкими доходами, и в таком случае государство должно брать эти расходы на себя.

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