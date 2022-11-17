В Госдуме оценили идею возврата к единой школьной форме

Идея единой формы в школах понятна, она необходима для обеспечения дисциплины, а также для того, чтобы учащиеся не демонстрировали друг перед другом богатство. Такое мнение зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин высказал в четверг, 17 ноября.

«Сейчас закон предполагает введение неких единых требований к школьной одежде, а по решению совета школы возможна единая форма — может быть, какие-то школы хотят иметь собственную форму, отличную от единой по стране», — сказал парламентарий в беде с Lenta.Ru.

Он отметил, что введение единой школьной формы в стране предполагает дополнительные затраты для семей, в том числе с низкими доходами, и в таком случае государство должно брать эти расходы на себя.

«Давайте мы дождемся конкретных предложений. Пока мне представляется, что ситуация законом в достаточной степени урегулирована», — заключил он.

В свою очередь главный редактор «Учительской газеты», член Общественного совета при Министерстве просвещения России Арслан Хасавов сказал в интервью телеканалу «360», что при реализации этого предложения нужно будет учесть ряд нюансов.

По его словам, важно, чтобы этот элемент школьной жизни был доступен для приобретения, а в идеале форму вообще стоит сделать бесплатной. Также он отметил важность создания конкурентного рынка среди производителей этих элементов одежды для учеников. Поскольку наличие единого поставщика рано или поздно скажется на качестве.

Ранее в этот день глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство планирует ввести в России единую школьную форму. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму всеми фракциями, пишет «Москва 24».

14 ноября заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в течение 2022 года компании Москвы увеличили выпуск одежды более чем в три раза.

В Москве в настоящее время действуют свыше 200 предприятий легкой промышленности, которые ежегодно расширяют ассортимент продукции и запускают в производство новые категории товаров. Так, в столице выпускают классические костюмы, верхнюю одежду, школьную и спортивную форму, трикотажные, вязаные и кожаные вещи.