Сын бывшего президента США Дональда Трампа, предприниматель Дональд Трамп-младший, высмеял финансирование Киева Вашингтоном. Он опубликовал мем в субботу, 19 ноября, в своем Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На картинке изображены президент Украины Владимир Зеленский, который разговаривает со своим коллегой Джо Байденом.

«Где мои деньги, Джо?» — спрашивает Зеленский.

«Не беспокойся, мои 87 тыс. налоговых инспекторов собирают их прямо сейчас», — ответил Байден.

Трамп отметил, что это всего лишь пародия на текущую ситуацию, добавив при этом, что он бы не удивился, если бы всё было именно так и кто-то с «функционирующим мозгом» тоже.

До этого, 17 ноября, Трамп-младший призвал к прекращению спонсирования Киева после падения ракет в Польше.

В общей сложности с начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

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