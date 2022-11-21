В России показали новый квадрокоптер для уничтожения беспилотников ультразвуком

На выставке «Аэронет–2035» в Москве представили новый квадрокоптер «Шершень», который может подавлять беспилотные летательные аппараты (БЛА) и разгонять массовые беспорядки с помощью ультразвука. Об этом в понедельник, 21 ноября, рассказал руководитель лаборатории Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) им. М. А. Карцева Виталий Долгов.

«Квадрокоптер «Шершень» представлен впервые, это новый опытный образец, работы еще ведутся. Интересное направление, аппарат двойного назначения с полезной нагрузкой ультразвук, радиолокационное подавление», — рассказал Долгов ТАСС.

Он добавил, что квадрокоптер может быть использован для контроля состояния нефтепроводов и газопроводов и экологического мониторинга, а также для обнаружения последствий источников чрезвычайных ситуаций (ЧС), оценки ущерба и мониторинга восстановительных работ.

Он отметил, что для дрона разрабатывается особое покрытие, которое будет отражать сигналы радаров.

Выставка «Аэронет–2035», на которой представлены современные отечественные разработками в сфере беспилотных авиационных систем (БАС) для логистики, лесного и сельского хозяйства, специального назначения и для сбора геопространственных данных, пройдет с 17 по 27 ноября.

Ранее, 2 ноября, стало известно, что концерн «Калашников» начал поставки новых БПЛА коптерного типа в российские войска. Один из таких беспилотников — ZALA 421-24, который способен работать в условиях радиоэлектронного противодействия и летать в режиме полного радиомолчания.

В октябре Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в концерн «Калашников») поставил Минобороны РФ партию боеприпасов оптико-электронного противодействия, создающих маскирующую аэрозольную завесу для защиты авто- и бронетехники от высокоточного оружия.