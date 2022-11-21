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Склад на Комсомольской площади полыхал огнем не первый раз

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Фото: Управление МЧС России по г. Москве
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Сгоревший 20 ноября цветочный склад на Комсомольской площади в Москве горел не впервые. Три года назад по тому же адресу спасатели высылали пожарный поезд, чтобы справиться с бушевавшим пламенем, выяснили корреспонденты «Известий».

В ноябре 2019 года, по адресу Комсомольская площадь, д. 1а, стр. 18 горел цветочный склад. Площадь пожара составила 700 кв. м, к тушению огня привлекали пожарный поезд.

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В ноябре 2022 года по тому же адресу огнеборцы снова боролись с пламенем на протяжении нескольких часов. В столичном управлении МЧС объяснили, что работу осложняла высокая пожарная нагрузка внутри здания и сложная планировка.

По данным корреспондентов «Известий», которые находились на месте ЧП, очаг возгорания находится за глухим забором склада. Как сообщила журналист Елены Хмура, туда не пускают никого, кроме сотрудников экстренных служб. В воздухе стоит удушающий запах гари.

«На десятки метров разлетаются куски пенопласта, они падают на головы очевидцев и спасателей», — рассказал корреспондент Багаудин Багаудинов.

По адресу, где горел склад, в здании расположено несколько организаций. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в строении 18 расположены магазин «Цветы от Мачелюка», цветочные компании Abelflo и Cosmos flowers, мебельная точка «ЛофтДизайн».

В видеорекламе одной из указанных выше цветочных компаний, которую удалось найти в Сети, видно, что территория возле складского помещения захламлена легковоспламеняющимся мусором, в том числе деревянными паллетами.

Пожар вспыхнул днем в воскресенье, 20 ноября, в двухэтажном кирпичном цветочном складе по адресу: Комсомольская площадь, д. 1а, стр. 18. Из-за возгорания обрушились межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами на площади 700 кв. м. В результате пожара погибли шесть человек.

В 22:03 пожарные ликвидировали открытое горение. По предварительной информации, причиной инцидента стала неисправность электропроводки. В 23:55 пожар был полностью ликвидирован.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара и принятие по данному факту процессуального решения.

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