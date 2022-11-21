На сгоревшем цветочном складе в Москве проводили вечеринки с генераторами дыма

В ночное время суток в оранжерее цветочного склада в Москве, где произошел пожар, устраивали вечеринки с генераторами дыма. Кадры с такого мероприятия оказались в распоряжении «Известий» в понедельник, 21 ноября.

В двухэтажном кирпичном здании часто проводили мероприятия со светомузыкой, генераторами дыма и алкогольными напитками. На первом этаже обустраивали танцевальный зал, а на втором — бар и столики, на которых стояли горящие свечи. Как сообщается, организаторы чередовали молодежные дискотеки с концертами академической музыки.

На данный момент неизвестно, проводились ли в день пожара мероприятия в этом здании. Где именно начался пожар — выясняется.



Кроме того, появились кадры, снятые изнутри цветочного склада незадолго до пожара. На кадрах видно, что у здания непростая планировка: кругом «лабиринты» с низкими арками, заставленные полками с цветами и удобрениями.

Пожар разгорелся днем 20 ноября в двухэтажном кирпичном цветочном складе по адресу: Комсомольская площадь, д. 1а, стр. 18. В результате возгорания обрушились межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами на площади 700 кв. м. Из-под завалов пожарные извлекли тела шестерых погибших.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Кроме того, данный склад полыхал не первый раз. Так, три года назад по тому же адресу спасатели высылали пожарный поезд, чтобы справиться с бушевавшим пламенем.