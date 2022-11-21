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Sunday Times уличила Британию в закупках российской нефти через третьи страны

Sunday Times: Великобритания закупает российскую нефть через третьи страны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Великобритания продолжает закупать нефть из России, только делает это через третьи страны. Об этом говорится в материале газеты The Sunday Times, опубликованном в воскресенье, 20 ноября.

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Как уточняется в материале, после спецоперации РФ в порты Великобритании прибыли 39 танкеров с российской нефтью стоимостью более £200 млн. Однако груз был задекларирован как импорт из других стран.

Как утверждает газета, в мае из российского порта «Туапсе» вышло судно Mariner III, которое через пять дней остановилось у берегов Греции и перекачало нефть на корабль Marinoula, затем отправившейся в Великобританию.

По данным издания, в июне в страну поступило российской нефти на сумму более £78 млн, однако Национальная статистическая служба Великобритании (ONS) сообщила, что в указанный период страна не получала нефть из России, а была импортировала энергоресурс из Нидерландов, Эстонии, Польши и Бельгии.

Однако Лондон страной—импортером называет страну—отправителя, а не производителя. Так, груз с товарами, произведенными в Китае, но перевезенными через Германию, будет задекларирован как немецкий груз, говорится в публикации.

В августе журнал The Spectator также рассказал о закупке Британией российской нефти через третьи страны. Автор статьи отметил, что формально импорт нефтепродуктов из России в июне действительно отсутствовал, а нефть поступала из Бельгии, которая не имеет собственных запасов.

8 августа Bloomberg сообщил о тайных поставках российской нефти в страны юга Европы и Средиземноморья. По данным агентства, за неделю, завершившуюся 5 августа, объем поставок в итальянские порты достиг максимального за семь недель уровня. Испания, в свою очередь, впервые с апреля закупила партию нефти российской марки Urals. Уточняется, что поставка была произведена из Казахстана.

Страны Запада начали отказываться от энергоресурсов из России в ответ на проведение специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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