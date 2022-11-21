Эксперт рассказал о причине возобновления ударов по ЗАЭС

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) имеют политическую подоплеку, заявил 21 ноября в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Удары по станции связаны с документом МАГАТЭ, в котором организация потребовала полного вывода российских войск с территории ЗАЭС. Эта бумага развязала украинским властям руки, и они готовят почву для нового политического скандала. Они начали обстрелы, чтобы потом сказать: «Русские не хотят выполнять решение международной организации МАГАТЭ, тем самым подвергая опасности весь мир». Военной целесообразности в таких обстрелах, конечно, нет», — сказал он.

В Минобороны России 20 ноября сообщили, что киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

В течение 19 ноября артиллерией ВСУ по территории атомной станции выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Утром 20 ноября украинские силы дважды обстреляли территорию атомной станции.

«С 9:15 до 9:45 выпущено двенадцать крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Восемь из них разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом №2, три попали между четвертым и пятым энергоблоками и один — в крышу спецкорпуса №2», — уточнил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ядерный процесс: украинские формирования возобновили обстрелы ЗАЭС