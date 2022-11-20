Пожар на складе в центре Москвы локализован на площади 2,5 тыс. кв. м

Пожар на цветочном складе в центре Москвы локализован на площади 2,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили 20 ноября экстренные службы.

«Объявлена локализация пожара на площади 2,5 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Пожар разгорелся днем в воскресенье на двухэтажном кирпичном цветочном складе по адресу: Комсомольская площадь, д. 1а, стр. 18. Ему был присвоен третий уровень сложности. Известно, что к тушению пожара привлекли пожарный поезд.

Сообщалось, что площадь пожара достигла 2,5 тыс. кв. м. Также в результате возгорания обрушились межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами на площади 700 кв. м. Спасатели эвакуировали семь человек из горящего здания. Также сообщалось, что два человека оказались заблокированы в здании.

В МЧС сообщили, что информации о пострадавших и спасенных в результате пожара не поступало. При этом, по информации «Известий», пострадали два человека, однако от госпитализации они отказались.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара и принятие по данному факту процессуального решения.