МЧС заявило об отсутствии информации о пострадавших в результате пожара в центре Москвы

Сообщения о пострадавших в результате пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в центре Москвы не поступали. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщили в МЧС.

«Информация о спасенных и пострадавших на пожаре не поступала», — передает сообщение ТАСС.

При этом, по информации «Известий», в результате пожара пострадали два человека, однако от госпитализации они отказались.

Пожар разгорелся днем в воскресенье на двухэтажном кирпичном цветочном складе по адресу: Комсомольская площадь, д. 1а, стр. 18. Ему присвоен третий уровень сложности. Известно, что к тушению пожара привлекли пожарный поезд.

По последней информации, площадь пожара достигла 2,5 тыс. кв. м. Также в результате возгорания обрушились межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами на площади 700 кв. м. Спасатели уже эвакуировали семь человек из горящего здания.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара и принятие по данному факту процессуального решения.