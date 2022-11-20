Церемония прощания с президентом ФФКР Горшковым прошла в Москве

Церемония прощания с президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) и олимпийским чемпионом в танцах на льду Александром Горшковым состоялась 20 ноября в Москве. Мероприятие прошло на малой спортивной арене в «Лужниках».

На церемонии прощания присутствовали министр спорта России Олег Матыцин, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, олимпийские чемпионы Татьяна Навка, Ирина Роднина и другие.

«Смерть любого человека — большое горе. Но это потеря для нашего фигурного катания, всего отечественного и мирового спорта. Очень тяжело такому человеку найти замену, все мы скорбим», — отметил Матыцин.

Ранее советская фигуристка, депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе с «Известиями» заявила, что Горшков был самым миролюбивым и дипломатичным человеком в фигурном катании.

Горшков умер 17 ноября. По данным «Известий», к Горшкову приехала скорая помощь, которая доставила его в больницу с острым инфарктом миокарда, после чего он попал в реанимацию, но медики не смогли его спасти.

Горшков — заслуженный мастер спорта СССР. Во время спортивной карьеры Горшков выступал в паре с Людмилой Пахомовой. Они стали первыми в истории олимпийскими чемпионами в спортивных танцах на льду в 1976 году.

С 2001 года являлся членом исполкома Олимпийского комитета России С 1998 по 2010 год был председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев, с 2010-го возглавлял Федерацию фигурного катания.