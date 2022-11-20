Экс-советник министра обороны США заявил о тотальных потерях ВСУ

Масштабные потери Вооруженных сил Украины в живой силе и технике говорят о том, что они не побеждают и «едва держатся на ногах», заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

«С 24 февраля мы слышим от западных лидеров «Украина победит, победит»! Ага, на карту посмотрите! Они не побеждают. Они лишились более 100 тыс. убитыми и 100 тыс. ранеными. Огромное количество оборудования было потеряно, уничтожено, украдено. Да они едва на ногах держатся. Им нечего предложить. Они ждут, когда по ним наконец нанесут сокрушительный удар, который уничтожит их. <...> Это какое-то безумие», — сказал он 17 ноября YouTube-каналу Grayzone.

Макгрегор добавил, что очень немногие понимают, как генерал армии США Марк Милли, что Россию «нельзя запугать и заставить подчиниться». Именно этим руководствуется Милли, призывая к миру, в отличие от представителей власти западных стран, которые продолжают выкрикивать воинственные возгласы, которые многим в мире уже порядком надоели.

10 ноября Макрегор рассказывал, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и президент Украины Владимир Зеленский договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией.

8 ноября Зеленский назвал условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, Россия должна «восстановить территориальную целостность Украины», возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что «больше такого не повторится».

До этого, 5 ноября, газета The Washington Post сообщила, что администрация американского президента Джо Байдена призывает Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с РФ. Политолог Дмитрий Солонников в беседе с «Известиями» заявил, что этими действиями Вашингтон стремится добиться прекращения ударов по украинской инфраструктуре, а затем усилить Киев и нанести удар по России с новой силой.

31 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что именно украинские власти не имеют желания говорить.

4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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