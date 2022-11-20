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Жена Немкова поделилась эмоциями после победы боксера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Семья рада за победу бойца смешанных единоборств (ММА) Вадима Немкова и ждет его домой. Об этом рассказала жена спортсмена Екатерина в беседе с «Известиями» в воскресенье, 20 ноября.

«Очень рада за Вадима, доказал, что он чемпион. Ждем теперь его домой, потому что не виделись уже три месяца, дети очень соскучились. О результате узнали, когда позвонил довольный и счастливый Вадим. Сказал, что он выиграл», — рассказала она.

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Екатерина добавила, что всю ночь в день боя не могла уснуть, так как переживала.

Вадим Немков одолел американца Кори Андерсона на турнире Bellator 288 в Чикаго и защитил чемпионский титул в полутяжелом дивизионе ранее 19 ноября. Судьи единогласно присудили победу россиянину. По итогам боя победитель получит $1 млн.

Также спортсмен рассказал, что его оппонент Кори Андерсон пнул выпавшую у него капу «от безысходности». К бою он подошел в хорошей форме, поэтому смог победить, «передышав» соперника.

Следующий бой у Немкова состоится 4 февраля на турнире Bellator 290 в Лос-Анджелесе. Ему предстоит выйти на ринг против кубинца Йоэля Ромеро, передает «Спорт-Экспресс». Однако россиянин признался, что пока не думает о поединке, так как хочет вернуться домой и увидеться с семьей.

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