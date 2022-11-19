Немков победил Андерсона и защитил чемпионский титул Bellator
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вадим Немков 19 ноября одолел американца Кори Андерсона на турнире Bellator 288 в Чикаго и защитил чемпионский титул в полутяжелом дивизионе.
Бой продолжался пять раундов. Судьи единогласно присудили победу россиянину. По итогам боя победитель получит $1 млн.
После этого поединка на счету Немкова 16 побед и два поражения в MMA. У Андерсона также 16 выигранных боев, но шесть проигрышей.
Эта встреча была для спортсменов второй. В первом бою Немков получил рассечение в результате запрещенного удара Андерсона головой и поединок был признан несостоявшимся.
Ранее Виталий Бондаренко, первый тренер Немкова, рассказал о начале пути российского бойца в спорте: первые два года они тренировались в подвале.
19 ноября российский боец ММА Усман Нурмагомедов победил бразильца Патрики Фрейре единогласным решением судей и стал чемпионом Bellator в легком весе.