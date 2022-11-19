Боец Нурмагомедов победил бразильца Фрейре и стал чемпионом Bellator в легком весе
Российский боец ММА Усман Нурмагомедов победил бразильца Патрики Фрейре единогласным решением судей и стал чемпионом Bellator в легком весе. Об этом стало известно в субботу, 19 ноября.
Бой продлился пять раундов. Спортсмены бились за титул в Чикаго в рамках смешанных единоборств Bellator 288.
Теперь на счету 24-летнего Нурмагомедова 16 побед в 16 поединках в ММА. У 36-летнего Фрейре в ММА 24 победы и 11 поражений, передает «Спорт-Экспресс».
Главным боем Bellator 288 станет поединок россиянина Вадима Немкова и американца Кори Андерсона в полутяжелом весе.