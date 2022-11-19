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Спорт
Боец Нурмагомедов победил бразильца Фрейре и стал чемпионом Bellator в легком весе

Боец Нурмагомедов победил бразильца Фрейре и стал чемпионом Bellator в легком весе

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Bellator
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Российский боец ММА Усман Нурмагомедов победил бразильца Патрики Фрейре единогласным решением судей и стал чемпионом Bellator в легком весе. Об этом стало известно в субботу, 19 ноября.

Бой продлился пять раундов. Спортсмены бились за титул в Чикаго в рамках смешанных единоборств Bellator 288.

Теперь на счету 24-летнего Нурмагомедова 16 побед в 16 поединках в ММА. У 36-летнего Фрейре в ММА 24 победы и 11 поражений, передает «Спорт-Экспресс».

Главным боем Bellator 288 станет поединок россиянина Вадима Немкова и американца Кори Андерсона в полутяжелом весе.

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