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Первый тренер Немкова рассказал о начале пути российского бойца в спорте

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Louis Grasse
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Первый тренер российского бойца смешанных единоборств Вадима Немкова Виталий Бондаренко рассказал, что первые два года они тренировались в подвале. Об этом он сообщил «Известиям» в субботу, 19 ноября.

«Путь спорта Вадима Немкова начинался как и моя тренерская карьера. Это был мой первый набор. Начали мы тренироваться в подвале Дома культуры. Два года мы тренировались в подвале на бетоне. Ковер старенький, которому было лет 30, ну и плюс подвал постоянно затапливало. Вот так два года мы и тренировались, пока не перешли в новый зал», — рассказал Бондаренко.

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Бондаренко не сразу стал тренировать Немкова, потому что тот был самым младшим в группе.

«Я его сначала не взял тренироваться — он был самый младший. Я ему сказал: иди посиди на лавочке, ты еще самый маленький. И он ходил так несколько тренировок, пока Витя, его брат старший, не сказал: «Пускай тренируется, чего он ходит просто так?» Ну и я его взял», — вспоминает тренер.

По словам Виталия, Немков учился не только побеждать, но и проигрывать и держать удар в спорте.

Кроме того, Бондарев прокомментировал предстоящий бой своего бывшего ученика с американцем Кори Андерсоном. По словам тренера, Вадим очень хорошо подготовлен и он уделяет больше времени тренировкам, чем его соперник.

«Вадим готовится очень хорошо, у него всё по-другому. Он более ответственный, и у него сейчас меньше травм. Я думаю, в России все будут болеть за Вадима, многие будут смотреть бой», — резюмировал он.

Российский боец Вадим Немков и американец Кори Андерсон проведут бой в ночь с 18 на 19 ноября в Чикаго в рамках турнира Bellator 288 за титул чемпиона в полутяжелом весе. Их бой станет главным событием вечера.

На счету у россиянина 15 побед и два поражения. У американца же 18 побед и пять поражений.

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