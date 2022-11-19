Немков рассказал о безысходном поступке Андерсона в последнем бою

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вадим Немков 19 ноября заявил, что его оппонент из США Кори Андерсон пнул выпавшую у него капу «от безысходности». Бой между спортсменами прошел ранее в субботу в рамках турнира Bellator 288 в Чикаго.

К бою, по словам Немкова, он подошел в хорошей форме, поэтому смог победить, «передышав» соперника.

«Я не дал ему в борьбе ничего сделать и выиграл бой. И передышал, и переднюю ногу отбил — полностью решил маневренности. Он не особо хотел идти вперед с пробитой ногой — я знаю, что это такое», — поделился боец в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Он также заявил, что поступок Андерсона, пнувшего его капу, был совершен от отчаяния и безысходности, так как бой шел не по плану американца.

«Он, наверное, планировал меня переводить, бороть, контролировать в партере, держать, бить. Но у него ничего этого не получилось, в стойке он пропускал», — считает Немков.

Противник не нанес ни одного серьезного удара, а синяки под глазами есть после каждого боя, заверил россиянин.

Этой победой Немков защитил чемпионский титул в полутяжелом дивизионе. Следующую встречу спортсмен проведет 4 февраля с кубинцем Йоэлем Ромеро.

Немков и Андерсон встретились во второй раз. Первый поединок состоялся 15 апреля 2022 года и был признан несостоявшимся. За пять секунд до конца третьего раунда бойцы столкнулись головами, и у россиянина открылось кровотечение. По правилам Bellator судья был обязан остановить поединок, добавляет «Спорт-Экспресс».

Ранее Виталий Бондаренко, первый тренер Немкова, рассказал о начале пути российского бойца в спорте: первые два года они тренировались в подвале.

19 ноября российский боец ММА Усман Нурмагомедов победил бразильца Патрики Фрейре единогласным решением судей и стал чемпионом Bellator в легком весе.